Mercedes-AMG E 63 Estate 2017 : Présentation officielle  

La Classe E génération 2016 avait été déclinée quelques mois plus tard en sportive E63 ainsi qu'en break Estate. Voici logiquement la synthèse des deux modèles, avec en conséquence le break le plus puissant du marché automobile, grâce à son V8 biturbo essence de 612 chevaux (sur la version S, celle de base affichant 571 ch). Et de quoi envoyer les 0-100 km/h en 3,5 secondes, encore plus rapide qu'une AMG GT R !