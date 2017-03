Mercedes-Benz Classe E 2017 : Présentation officielle  

Mercedes-Benz vient de dévoiler la nouvelle Classe E cabriolet. Elle est disponible en 4 coloris (noir, marron, bordeaux, bleu) et la capote s'ouvre en 20 secondes. Côté dimensions, le nouveau cabriolet, avec ses 4,83m, est plus long que son prédécesseur (+12,3 cm), plus large (+7,4 cm) et plus haut (+3 cm). Pour le lancement, 4 motorisations seront disponibles : un diesel 2.0 litres de 194 ch (E220d), et 3 essence développant respectivement 184 ch (E200), 255 ch (E300), et 333 ch (E400).