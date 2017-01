MINI Countryman JCW 2017 : Présentation officielle  

Rejoignant les autres modèles John Cooper Works de la gamme MINI que sont les 3 portes, cabriolet et break Clubman, le Countryman adopte le plus puissant moteur 1,6 litre offrant 231 chevaux et 350 Nm de couple maximal, un 0-100 km/h en 6,5 secondes et une vitesse de pointe de 234 km/h. L'esthétique se muscle, notamment par des jantes 18 pouces spécifiques, bouclier avant légèrement revisité et double sortie d'échappement chromée. Sortie attendue au printemps 2017 à environ 39.900 euros (estimation).