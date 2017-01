Ce deux petites sportives allemandes sont directement ennemies, mais avec 2 philosophies différentes : Style sobre, moteur 5 cylindres et 4 roues motrices pour la TT RS contre look musclé, 6 cylindres turbo et propulsion pour la M2. Qu'en est-il sur circuit ? Anthony Beltoise et Benoît Dhomps vous donnent le résultat... assez surprenant.