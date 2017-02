Exclu cette semaine sur un véhicule d’exception : le Ford F-150 Raptor. Cette version bodybuildée et toujours plus sportive du pick Up Ford-F150 est importée en France pour la première fois dans sa version 2017. Automoto a pu suivre l’arrivée de ce géant des routes américaines,et nous avons suivi son homologation et même pris son volant ! Un sujet de Benoît Dhomps.