C'est une légende du monde automobile qui évolue : Land Rover présente la 5e génération de son Discovery. Voilà 27 ans que ce gros 4x4 réconcilie les adeptes du vrai tout-terrain et les familles. Et ce nouveau modèle va plus loin que jamais : 7 vraies places pour adultes ET la possibilité de passer n'importe où, même dans 90 cm d'eau ! Le Discovery est-il le meilleur 4x4 familial du marché ? Essai dans l'Ouest américain. Jérôme Chont