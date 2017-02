Nouvelle SEAT Ibiza 2017 : Présentation officielle  

SEAT a dévoilé la cinquième génération de l'Ibiza, son best-seller, lancé en 1984 et vendu à plus de 5,4 millions d'exemplaires. Plus spacieuse que sa devancière tout en restant compacte, elle propose 7 motorisations : la gamme de motorisations essence se composera d'un trois-cylindres 1L TSI proposé en versions 95ch et 115ch. Un quatre-cylindres 1,5L TSI de 150ch complètera l'offre fin 2017. Un bloc 1L TSI de 90ch au gaz naturel est également annoncé. Côté Diesel, on trouvera un 1,6L TDI de 80ch, 95ch ou 110ch.