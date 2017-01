Remplaçant du Meriva, ce petit crossover de 4,21 mètres vient mettre le monoplace au placard pour une carrosserie plus typé SUV, au dessin étroitement lié au grand frère Mokka X. Avec un intérieur sombre mais soigné et des équipements à la pelle, ce Crossland X sera présenté à Berline début février et vendu à l'été 2017 à partir de 18.500 euros (estimation).