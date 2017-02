Plein Phare : L'Autopartage, comment ça marche ?  

C'est un phénomène mondial : ne plus posséder de voiture mais en louer une, pour une courte durée et à bas coût. Cela s'appelle le car-sharing, en français : le véhicule partagé. C'est Autolib à Paris, Citiz à Lyon et Marseille. Des voitures économiques et basiques. Et s'il était possible de partager des véhicules de marque premium, haut de gamme à des tarifs ultra-compétitifs. C'est désormais possible dans plusieurs pays européens, la France pourrait être la prochaine sur la liste.