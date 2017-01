Plein Phare : Salon de Détroit 2017  

C'est le 1er salon automobile de l'année, et c'est sûrement le plus optimiste. La crise n'est plus qu'un mauvais souvenir à Détroit. Le marché auto américain a encore battu son record, et ça se voit au salon ! Les nouveautés présentées sont grandes, luxueuses, chères ! Des berlines, des SUV et maintenant beaucoup de voitures électriques et autonomes ! Notre avenir se joue aussi aux États-Unis, la preuve avec le meilleur de Détroit...