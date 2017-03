Version restylée de la plus radicale et orientée circuit des Porsche 911, la GT3 cru 2017 remodèle très subtilement ses bouclier et intègrent une sortie moteur en pied d'aileron arrière. Son moteur 4,0 litres flat-six (6 cylindres en ligne) de 500 chevaux également l'ancienne GT3 RS et sa boîte manuelle en option ravira les puristes de la conduite. Lancement au printemps 2017 à 155.000 euros environ en France.