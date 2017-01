C'est l'une des stars du salon automobile de Detroit (Etats-Unis) édition 2017. Le concept-car Q8 illustre le futur grand SUV aux lignes plus sportives que l'actuel et traditionnel Q7, mais pas que... Denis Brogniart a rencontré Gaël Buzyn, designer de la marque, expliquant que l'inspiration puise dans la Quattro de rallye et que certains éléments arriveront dès la fin de l'année sur la limousine A8.