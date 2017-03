Volvo XC60 2017 : Présentation officielle  

Renouvelé après 9 ans de carrière, le SUV compacte de Volvo rejoint le design et la signature visuelle de son grand frère XC90 et des S90/V90. Concurrent des allemandes BMW X3, Audi Q5 et Mercedes-Benz GLC, ce XC60 seconde génération récupère un intérieur épuré, de nombreuses technologies comme la conduite semi-automatique, ainsi que de puissantes motorisations 4 cylindres, des diesel 190/235 ch à l'hybride rechargeable 407 ch en passant par l'essence 235/320 chevaux. Le lancement est attendu au mieux à l'été 2017 à partir de 50.000 euros environ.