Le Volkswagen Tiguan Allspace se positionne entre le Tiguan et le SUV haut de gamme Touareg. Plus long et plus large le nouveau SUV Volkswagen avec sept places en option de série en France. Sous le capot, VW porpose six motorisations allant de 150 ch à 240 ch. Il sera commercialisé à partir de septembre 2017 au tarif de 30.000 euros en Allemagne.