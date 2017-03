Pendant près d'un mois, 40 caméras ont filmé 24h/24 le quotidien de la maternité de Poissy, la plus importante d'Île-de-France où plus de 4 500 bébés naissent chaque année. Baby Boom nous fait partager l'intimité des familles mais aussi le quotidien du personnel de la maternité. Dans ce docu-réalité, le travail des médecins, sages-femmes et aides-soignantes croise le destin des futurs parents. Chaque semaine, Baby Boom raconte leurs histoires. Chacun des épisodes de la série s'articule autour d'une thématique.Deuxième épisode : "Devenir père" : on a coutume de dire que la maternité est une affaire de femmes. Mais derrière chaque enfant, il y a aussi un père. Le stressé, le décontracté qui plaisante avec les sages-femmes, l'inquiet qui fait les cent pas dans les couloirs, le curieux qui s'intéresse au matériel médical et, enfin, celui qui tombe dans les pommes au moment tant attendu ! C'est tout ça être père…