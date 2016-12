Baby boom - Baby blues  

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Baby Boom nous emmène dans le sud de la France, dans les couloirs de la maternité de l'hôpital Saint Joseph à Marseille.Ici, les bébés naîtront sous le soleil de la cité phocéenne, non loin des embruns de la Méditerranée et dans la mélodie des accents chantants de leurs parents…Seule ou accompagnée, chaque maman nous racontera son incroyable parcours pour donner la vie et ce au travers d'histoires inédites. Enfin, Mondial oblige, entre autres ballons ronds, celui de la coupe du monde s'invitera dans la salle d'attente des papas…Aucun des secrets liés à la maternité n'a échappé aux 70 caméras qui ont filmé 24 heures sur 24 l'intimité des familles, mais aussi le quotidien du personnel médical : sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices forment une équipe de professionnels qui se mobilise chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment inoubliable qu'est la naissance d'un enfant. Un quotidien ordinaire à quelques mètres de l'extraordinaire !Baby Boom montre des situations fortes jamais abordées dans l'émission et nous raconte toutes ces histoires avec beaucoup d'authenticité, d'humour et de tendresse. Episode 2 : "Baby blues"Les couples ont beau tout fantasmer depuis des mois sur ce moment, il est impossible de savoir comment se déroulera la naissance de leur enfant. Après quatre fausses couches successives et plusieurs années d'attente, Anne va enfin voir son rêve se réaliser : devenir mère. Pourtant, sa petite Victoire tout juste née, Anne va totalement craquer et ne faire que pleurer. Comment parviendra-t-elle à surmonter son baby blues ? Catherine et David ont suivi un difficile parcours de PMA, mais c'est dans la joie et les rires qu'ils accueillent leur petit Antoine. Erminia et Sylvain attendent leur cinquième enfant, les accouchements, ils connaissent et pourtant...