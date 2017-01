Baby boom - Coup double  

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des quatre premières saisons, Baby Boom est de retour et explore cette année encore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur. - Episode 4 : Coup doubleAvoir des jumeaux est une aventure particulière. Pierre-Yves et Emilie ont déjà perdu des jumeaux lors d’une précédente grossesse. Enceinte à nouveau de jumeaux, ils abordent cette naissance avec beaucoup d’angoisse. Arnaud et Julie attendent eux des jumelles et leur grossesse ne s’est pas très bien déroulée. Célibataire, Caroline a 43 ans et elle est profondément croyante. Néanmoins elle a décidé d’avoir recours à la PMA pour devenir maman. Elle attend deux petits garçons.