Baby boom - Au-delà du silence  

Audrey Hepburn disait : "Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Après le succès des quatre premières saisons, Baby Boom est de retour et explore cette année encore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur. - Episode 5 - Au-delà du silence : Leslie et Benjamin attendent leur premier enfant, ils sont sourds et ignorent si leur enfant héritera ou pas de leur handicap. Shuka est japonaise, elle ne parle pas français et avec Gaël, elle attend, elle aussi, son premier enfant. Dounia est enceinte de jumelles. Elle est seule quand Sarah la rencontre dans une gare et la conduit à la maternité pour accoucher. Les équipes médicales vont tout mettre en œuvre pour que la communication soit la plus fluide possible.