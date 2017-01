Baby boom - Le péril jeune  

Audrey Hepburn disait : " Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne peut pas montrer ". Avec Baby Boom, on vous montre tout. Baby Boom explore le monde de la maternité sous toutes ses coutures avec beaucoup d'amour, d'humour et de pudeur. Episode 1 - "Le péril jeune" Aurélie a 19 ans, elle s'est séparée de Ludovic 3 mois avant le terme de sa grossesse. Juste après avoir accouché, elle reçoit un message de Ludovic. Il est à la maternité et il veut voir son fils. Juliette, elle, travaille à l'hôpital "femme mère enfant" depuis dix ans. Ce matin, elle accueille une maman très jeune, ça ne fait que deux semaines qu'elle sait qu'elle est enceinte, cette jeune femme est à terme, a fait un déni de grossesse et elle a décidé d'accoucher sous X. Jennifer et Florian ont une vingtaine d'années, ils attendent leur deuxième enfant et tout se passe, pour eux, dans les meilleures conditions.