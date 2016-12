Baby boom - Et ils vécurent heureux  

Episode 10 : "Et ils vécurent heureux"Retour à la maternité Saint-Joseph de Marseille où les accouchements de certains couples ont donné lieu à de beaux moments d'émotion et de complicité. Nous les retrouvons quelques jours après la naissance…Pour Erminia et Sylvain, après une visite de routine du pédiatre, c'est la douche froide : leur petite Victoria souffre d'un problème cardiaque. Après une première consultation chez le cardiologue de l'hôpital, ils rentrent chez eux angoissés en attendant un deuxième examen quinze jours après. Ces deux semaines vont être les plus longues de leur vie…Pour Sandra et Gilles question santé, tout va bien. Mais, assez maladroits avec leur petit Tom dès sa naissance, ont-ils progressé dans leur rôle de parents ? Comment se passe leur nouvelle vie à trois ?Agnès et Yann sont de fervents croyants. C'est Dieu qui les a aidés à accoucher et qui les guide à chaque étape de leur vie. Nous les retrouvons chez eux où ils nous expliquent que c'est dans la foi qu'ils entendent élever Téa.Sandra et Elodie, les épouses de François et Thomas, ont accouché quasiment en même temps. Ces derniers ont fait connaissance dans la salle d'attente. Leur humour et leur passion commune du football ont fait le reste… En une nuit, ils sont devenus complices. Nous les suivons alors qu'ils se rendent à l'Etat Civil ensemble pour déclarer les naissances de Sara et Louane…