Believe, la série événement arrive le 7 mars sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir visionné les premiers épisodes de Colony diffusés le 7 mars dès 20h55 sur TF1, vous avez rendez-vous à 23h25 pour découvrir Believe. Produite par Alfonso Cuarón et Mark Friedman, la série raconte l'histoire de Bo, une fillette de 10 ans, dotée de pouvoirs mystérieux sans le savoir. Orpheline, elle assiste au meurtre de ses nouveaux parents adoptifs. La femme qui les a assassinés avait pour mission de récupérer la jeune fille. Traquée, elle doit désormais vivre en se cachant. Elle est protégée par William Tate, un homme qui vient de s'évader de prison, aidé et recruté par une organisation secrète...

La série, sortie en 2015 aux Etats-Unis, met à l'honneur Johnny Sequoyah, une actrice montante qui fait ses débuts en 2013 dans les films Ass Backwards, Plastic Jesus et I Believe in Unicorns. Elle apparaît également dans Wind Walkers et Among Rave, deux films réalisés par son père, Russell Friedenberg, et produits par sa mère. Jamie Chung (Very Bad Trip, Sucker Punch, Sin City, Grey's Anatomy) fait également partie du casting de Believe, tout comme Jake McLaughlin, l'agent sexy de Quantico. Un casting 5 étoiles pour une série qui promet déjà monts et merveilles...

Rendez-vous mardi 7 mars dès 23h25 sur TF1 pour découvrir Believe !