Qui est Jake McLaughlin, le ténébreux Tate de la série Believe ?

Par Zahia YALIOUA | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 7 mars, TF1 diffusait les quatre premiers épisodes de la série Believe créée par Alfonso Cuarón. L’occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec Jake McLaughlin, l’interprète de Tate.

Une intrigue à la fois inquiétante et mystérieuse, un casting de haute volée et un créateur prestigieux en la personne d’Alfonso Cuarón (réalisateur de Gravity, Les fils de l’Homme ou encore Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban), Believe diffusée ce mardi 7 mars sur TF1 après Colony possède tous les ingrédients d’une grande série.

Celle-ci raconte l’histoire de Bo, une orpheline de 10 ans qui assiste au meurtre de ses parents adoptifs. La responsable de ce double assassinat avait pour mission de récupérer la jeune fille dotée de pouvoirs mystérieux. Traquée, Bo est contrainte de se cacher. Elle est alors aidée dans sa fuite par un condamné à mort qui vient juste de s’évader de prison, William Tate.

Ce condamné est incarné par Jake McLaughlin. Ce beau blond né le 7 octobre 1982 en Californie, est loin d’être un inconnu. Cet ancien militaire reconverti en chasseur de crabes dans l’Oregon est devenu acteur par hasard. Agent de sécurité pour le studio Universal pendant un an, il entend parler d’un casting pour le film Dans la Vallée D’Elah de Paul Haggis, au moment où il traversait des difficultés financières. Ce rôle de militaire qui lui sied comme un gant va alors lancer sa carrière.

Depuis, il a fait de nombreuses apparitions à la télévision dans Heroes, Cold Case, Scorpion ou encore Grey’s Anatomy où il a tenu le rôle d'Aaron Karev, le petit-frère d’Alex. Et depuis 2015, il incarne l’un des personnages principaux de la série Quantico.

Parmi le casting, on retrouve également Kyle MacLachlan vu notamment au cinéma dans Dune ou Blue Velvet, réalisés tous les deux par David Lynch. Mais les amateurs de série le connaissent surtout pour la série Twin Peaks, Sex and The City et Desperate Housewives.





