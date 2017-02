Un ancien acteur de Desperate Housewives au casting de Believe !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

unBELIEVable ! Un ancien acteur ultra connu fait partie de la série Believe, qui arrive le 7 mars sur TF1. Cet acteur américain est loin d'être un inconnu au bataillon. Il joue dans de nombreuses séries connues de tous. Sex and The City, Twin Peaks, New York Unité Spéciale, ou encore How I Met Your Mother, l'Américain âgé de 58 ans est omniprésent dans le champ télévisuel. En France, c'est principalement pour son rôle d'Orson Hodge dans la série à succès Desperate Housewives qu'on le connaît. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Kyle MacLachlan. L'acteur interprète le rôle du Docteur Skouras dans Believe.

Believe arrive le 7 mars sur TF1 !

Dans exactement une semaine, vous avez rendez-vous à partir de 23h25 pour découvrir la série Believe. L'histoire est celle de Bo, une fillette de 10 ans, dotée de pouvoirs mystérieux dont elle ignore l’existence. Orpheline, elle assiste au meurtre de ses nouveaux parents adoptifs. La femme qui les a assassinés avait pour mission de récupérer la jeune fille. Traquée, elle doit désormais vivre en se cachant. Elle est protégée par William Tate, un homme qui vient de s'évader de prison, aidé et recruté par une organisation secrète... Au casting, on retrouve Johnny Sequoyah, star montante, mais aussi Jamie Chung (Very Bad Trip, Sucker Punch, Sin City, Grey's Anatomy) et Jake McLaughlin, l'agent de Quantico.