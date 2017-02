Une patiente du Seattle Grace Hospital (Grey's Anatomy) dans Believe !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Elle n'a pas eu un grand rôle dans Grey's Anatomy, mais pourtant, les téléspectateurs ont eu le temps de se familiariser avec cette actrice talentueuse. C'est dans l'épisode 10 de la saison 7 de la série médicale à succès diffusée chaque mercredi soir à 20h55 sur TF1 que la jeune femme s'est illustrée. Partie en randonnée en compagnie de son mari, Trina Paiz et son mari font une chute de 30 mètres dans un ravin. Une oreille lacérée plus tard, le pronostic vital de la jeune femme n'est pas en danger, mais ce n'est pas le cas de son époux, qui, lui est entre la vie et la mort...

Prochainement, c'est dans la série Believe que cette actrice montante s'illustre. Elle interprète le rôle de Channing, l'associée de Winter et amie de Bo. Elle ne supporte pas que Tate soit aussi protecteur et bienveillant envers la petite. Vous avez deviné ? Il s'agit bel et bien de Jamie Chung. L'actrice de 33 ans a déjà une sérigraphie bien remplie. Urgence, les Experts Manhattan, Veronica Mars, Once Upon A Time, Grey's Anatomy... La jeune femme est omniprésente dans le champ télévisuel français et américain.

La série Believe débarque sur les écrans français le 7 mars 2017. Produite par Alfonso Cuarón et Mark Friedman, la série raconte l'histoire de Bo, une fillette de 10 ans, dotée de pouvoirs mystérieux sans le savoir. Orpheline, elle assiste au meurtre de ses nouveaux parents adoptifs. La femme qui les a assassinés avait pour mission de récupérer la jeune fille. Traquée, elle doit désormais vivre en se cachant. Elle est protégée par William Tate, un homme qui vient de s'évader de prison, aidé et recruté par une organisation secrète...

Rendez-vous lundi 7 mars à 20h55 pour découvrir Believe sur TF1.