Believe - Saison 01 Episode 02 - Dame fortune  

En chemin vers Philadelphie, Bo et Tate sont forcés de faire un arrêt à Atlantic City après avoir réussi de justesse à éviter un contrôle de police sur la route. Etant donné qu'ils n'ont plus un sou, Tate arrive à convaincre Bo d'utiliser ses pouvoirs pour gagner un peu d'argent au casino. Mais pendant ce temps, les deux fugitifs sont recherchés par le FBI et risquent de se faire arrêter à tout moment…