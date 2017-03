Believe - Saison 01 Episode 04 - Un amour aveuglé  

Après avoir échappé de justesse à l'agent Ferrell et à ses hommes, Winter, Tate et Bo rejoignent Channing dans un des refuges prévus par Winter. Ils doivent y rester quelques heures le temps que Winter organise leur départ de Manhattan. Dans la cour de cette maison, Bo découvre, cachée dans un muret, une enveloppe contenant une lettre et une bague. Elle se met donc en quête de la personne à qui elles étaient destinées, Katherine Zalben…