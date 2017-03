Believe - Saison 01 Episode 5 - Le prix de la vérité  

Tate et Bo arrivent à leur nouveau refuge, situé juste à côté de l’appartement de Ben Wooten, un journaliste et blogueur. Ce dernier reçoit justement un appel d’un informateur anonyme l’alertant sur l’existence du projet Orchestra. Il est nécessaire de faire éclater au grand jour les agissements de Skouras et du gouvernement. Prévenu par Lofton, le directeur du F.B.I., Skouras entreprend de démasquer la taupe qui a divulgué ces informations, tout en réduisant Wooten au silence. Bo, qui a fait la connaissance de Karyne, la femme enceinte de Ben, décide d’aider le jeune couple, malgré les réticences de Tate et Channing. Après avoir échappé de justesse aux hommes de main de Skouras, ils se réfugient tous dans une église où Winter explique la situation à Ben, en l’enjoignant de ne pas révéler toute l’histoire. Bien que Karyne ait tenté de l’en dissuader, Ben part malgré tout rencontrer son informateur...