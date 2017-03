Believe - Saison 01 Episode 7 - Phase critique  

Alors que Winter, Tate, Channing et Bo semblent avoir enfin semé le F.B.I., ils sont rattrapés par Zepeda et ses hommes dans une station-service. Zepeda parvient à tirer une fléchette tranquillisante dans la cuisse de Bo, qui perd aussitôt connaissance. Ayant réussi à capturer Zepeda, Winter, Tate et Channing n’ont d’autre choix que de se rendre à leur refuge plus proche, la ferme de Karl et Sarah McKenzie. Cette dernière est beaucoup plus heureuse que son mari de les voir arriver. Tandis que Sarah et Winter s’occupent de Bo, dont la fièvre augmente graduellement, Tate et Karl essaient de soutirer des informations à Zepeda...