Believe - Saison 01 Episode 8 - Chasser le naturel...  

Les hommes de Skouras ont localisé Bo et manquent de la récupérer. Winter comprend que le détecteur télékinésique d’Orchestra est enfin opérationnel. Leeds a fabriqué une carte électronique, une sorte de brouilleur, qui empêche le GPS de reconnaître la signature de Bo et seulement la sienne. Channing se charge d’aller l’insérer directement sur la machine, au sein du complexe. Elle parvient à la mettre en place, mais elle est capturée par Skouras au moment de repartir. Pendant ce temps, Tate a l’occasion de vivre le plus normalement possible avec Bo. Elle a pour interdiction de se servir de ses capacités jusqu’à nouvel ordre.