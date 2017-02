Blindspot : Jaimie Alexander, plus amoureuse que jamais

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Jaimie Alexander est heureuse, et ça se voit. Qui plus est, la jeune femme l’affiche dès qu’elle le peut. Début janvier, alors sur le tournage de Blindspot, l’actrice a profité d’un petit moment de répit pour souhaiter un joyeux anniversaire à son homme, l’acteur et cascadeur Airon Armstrong. « Un bon anniversaire à cette âme si belle », écrivait Jaimie Alexander en légende d’un cliché posté sur Instagram. Sur ce dernier, on peut voir le couple baigné de soleil, le jeune homme affichant un large sourire pendant que l’actrice dépose sur sa joue un baiser tendre.



Depuis plusieurs semaines, Jaimie Alexander et Airon Armstrong ne se cachent plus. Ils multiplient les posts sur les réseaux sociaux sur lesquels on les voit ensemble, en vadrouille ou au travail. L’annonce de la rupture entre Jaimie Alexander et son ancien fiancé Peter Facinelli, en février 2016, avait surpris plus d’un fan. Les deux stars filaient le parfait amour depuis 2012, et la jeune femme était très liée aux trois enfants de l’acteur. Après leur séparation, l’Américaine s’est vite remise sur pied, notamment en se jetant corps et âme dans le tournage de la série Blindspot. C’est là qu’elle a rencontré de nouveau l’amour, en la personne d’Airon Armstrong.







HAPPY BIRTHDAY to this beautiful soul, @aironarmstrong 😍🎉 #deet 🎂🎈 Une photo publiée par Jaimie Alexander (@jaimiealexander) le 5 Janv. 2017 à 4h32 PST

