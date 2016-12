Blindspot : Jaimie Alexander, prête à devenir maman ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Jaimie Alexander a-t-elle décidé d’avoir un enfant ? À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’héroïne de Blindspot a retrouvé sa famille au Texas. Et a posté sur son compte Instagram un cliché sur lequel on la voit regarder avec tendresse un nouveau-né, sa nièce âgée de quelques semaines, Evelyn Kate, qu’elle tient fermement. Et de son propre aveu, serrer l’enfant dans ses bras est "le meilleur de Noël". De quoi se demander si la jeune femme n’aurait pas dans l’idée de fonder une famille. D’autant que dans son post, elle a directement tagué en légende Airon Armstrong, son partenaire à la ville !

Le couple file le parfait amour depuis plusieurs mois. En octobre dernier, Jaimie Alexander avait dévoilé un tout premier cliché de son amoureux. Déjà à l’époque, sans jamais avoir officialisé leur relation, les deux tourtereaux avaient été aperçus à plusieurs reprises dans les rues de New York. Et ces dernières semaines, les deux comédiens ont multiplié les preuves d’amour discrètes l’un envers l’autre sur les réseaux sociaux. Sans compter les nombreuses escapades que le couple s’offre afin de passer le plus de temps possible ensemble.

Entourée des enfants de son ancien compagnon

Avant sa rencontre avec Airon Armstrong, Jaimie Alexander était fiancée à l’acteur Peter Facinelli, connu pour son rôle dans la saga Twilight. Les deux acteurs s’étaient rencontrés en 2010 et avaient officialisé leur relation en 2012. Fiancés en 2015, ils avaient rompu en février 2016. Tout au long de leur histoire d'amour, l’actrice avait endossé le rôle de belle-maman auprès des trois enfants du comédien. Et elle n’avait jamais caché son amour pour les enfants de son compagnon de l’époque. "Je suis tellement heureuse de faire partie de leur vie", avait-elle déclaré au magazine Shape quelques semaines seulement avant la séparation du couple. L’Américaine aime visiblement les enfants, suffisamment pour elle-même concevoir d’en avoir ? En tout cas, elle semble se faire à l’idée.





Best part of Christmas.....holding my newborn niece, Evelyn Kate. 😍🎄 #Texas #home #family 📸: @aironarmstrong Une photo publiée par Jaimie Alexander (@jaimiealexander) le 25 Déc. 2016 à 18h54 PST





