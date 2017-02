Blindspot : comment le passé de Jaimie Alexander l'a préparée pour son rôle dans la série

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

À l’écran, Jaimie Alexander est Jane Doe, amnésique mais déterminée à découvrir la vérité et surtout jeune femme très athlétique. Un rôle parfait pour l’actrice qui s’est basée sur son enfance et son adolescence pour construire son personnage.

Comme son personnage dans Blindspot, Jaimie Alexander est une femme forte. Elle n’a pas de tatouage, elle n’est pas amnésique, et sa garde-robe est peut-être plus variée que celle de son alter-égo, Jane Doe, mais toujours est-il que les deux femmes arborent en elle une certaine force. Celle-ci vient en partie de la capacité de l’actrice à avoir su utiliser son passé afin de construire un personnage plus robuste et plus crédible.

En effet, dans une interview au magazine <em>Bella</em>de janvier-février, Jaimie Alexander a confié que grandir entourée de quatre frères l’avait forcée à vite se forger un caractère et à apprendre à devenir forte. "Je pense que lorsque l’on grandit dans une famille où il n’y a que des garçons, et qu’on est dans ce ‘club de mecs’, alors on développe davantage une certaine force et une certaine résistance", a-t-elle ainsi confié au magazine.

Une force qu’elle a ensuite mise à profit lorsqu’elle a décidé de rejoindre l’équipe de lutte au lycée. Et c’est précisément la combinaison de ces deux facteurs qui l’a aidée dans la préparation de son rôle dans Blindspot. "J’arriver à supporter tout cet entraînement physique pour Blindspot grâce à ce que j’ai appris de mes années de lutte", a-t-elle ainsi raconté. Soulignant au passage que la "discipline et la persévérance acquise viennent de la pratique de ce sport". Lorsqu’elle a signé pour Blindspot, se rendre compte qu’elle allait devoir interpréter une jeune femme amnésique et donc sans mémoire lui a donné l’opportunité de s’essayer à la composition et de puiser dans ses expériences personnelles, ce qui l’a particulièrement intéressée. "Je trouve plus excitant de créer un personnage au fur et à mesure, plutôt que de l’avoir déjà devant moi sur papier", a-t-elle conclu.





