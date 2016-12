Qui est François Arnaud, le beau gosse de Blindspot ?

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Difficile de ne pas se souvenir de François Arnaud. Le beau brun a d’ores et déjà marqué les fans de Blindspot dans le rôle d’Oscar, qui entretient, dans le passé, une relation avec Jane Doe, l’héroïne de la série. Si son personnage a connu une triste fin à l’issue de cette première saison, François Arnaud n’a pour sa part pas fini de faire parler de lui.



Révélé sur grand écran dans le premier film de Xavier Dolan, J’ai tué ma mère, l’acteur canadien et francophone né à Montréal a ensuite connu le succès international en interprétant, de 2011 à 2013, Cesare Borgia dans la série télévisée Les Borgia.



Les projets s’enchaînent

C’est donc tout naturellement que la chaîne NBC a pensé à lui pour le rôle d’Oscar dans Blindspot. Une occasion en or pour celui qui venait d’emménager à New York au moment où le tournage de la série allait débuter… à New York justement ! Lié au personnage central de l’héroïne amnésique et tatouée, Oscar aura tenu un rôle des plus importants tout au long de cette première saison qui a connu un énorme succès outre-Atlantique et en France lorsqu’elle a été diffusée par TF1.



Maintenant qu’il a dit adieu à Blindspot, François Arnaud peut envisager l’avenir sereinement. NBC lui a en effet proposé le rôle principal dans Midnight, Texas, série d’horreur dans laquelle il interprétera un medium capable de communiquer avec les fantômes et les morts. Vu également l’année dernière au cinéma dans le film Enragés aux côtés de Lambert Wilson, François Arnaud devrait sans aucun doute tracer un peu plus sa route sur grand écran dans les années à venir. Affaire à suivre donc.