Jaimie Alexander a rencontré son idole, Gwen Stefani et elle n'en revient pas !

La star de Blindspot, Jaimie Alexander était invité sur le plateau de l'émission américaine Today. La jeune femme est venue parler de la série dans laquelle elle incarne une Jane Doe ayant perdu complètement la mémoire et dont la seule chance de retrouver la mémoire est de résoudre le mystère de ses tatouages.



Pendant son passage télévisé, Jaimie Alexander a croisé la route d’une grande dame de la musique pop américaine. Gwen Stefani. L’ancienne chanteuse de No Doubt et l’actrice ont paru très complices pendant l’émission et la comédienne s’est empressée de raconter sa rencontre à ses fans sur Instagram. Elle poste une capture d’écran de l’émission et écrit en légende : "Cela a été super génial. Je suis une grande fan de Gwen Stefani. La chanson Spiderwebs était en arrière-fond de mon répondeur quand j’étais au lycée".



Petites confidences à la télé

La belle brune a profité pour raconter quelques anecdotes sur le tournage et aborder ce qu’elle appréciait le moins dans le job d’actrice. A bien des égards, Jaimie Alexander n’est pas une grande fan des scènes de baisers. En effet, elle avoue à Kathie Lee Gifford et Jennifer Nettles qu’elle préfère tourner des scènes de combats que des séquences où elle doit embrasser son partenaire. "Cela me rend nerveuse et me donne envie de roter", avoue-t-elle gênée. Par contre, revenir avec des blessures d’un tournage, aucun problème pour la jeune femme. Elle l’a toujours dit, c’est une casse-cou !