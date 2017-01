C’est le bouquet : tout savoir sur l’émission qui arrive le 28 janvier

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est l’un des cadeaux qui fait toujours plaisir à recevoir. On veut bien sûr parler d’un bouquet de fleurs concocté avec passion par un fleuriste. Véritables artistes qui parlent le langage des fleurs, ces artisans seront à l’honneur sur TF1 à partir du samedi 28 janvier. Une date qui marque le coup d’envoi de C’est le bouquet, la bataille des fleuristes.



Présentée par Elsa Fayer, cette émission verra s’affronter 11 fleuristes sélectionnés dans toute la France. Qu’ils soient apprentis, indépendants, employés pour des fleuristes célèbres ou des petites boutiques, ils ont tous accepté de se lancer dans une compétition inédite qui mettra leur créativité à l’honneur. Venus d’horizons différents, ils s’affronteront dans des défis plus fous les uns que les autres et créeront des compositions pour des mariages, naissances ou encore des déclarations d’amour. A la clé pour le grand gagnant de C’est le bouquet, la bataille des fleuristes : un joli chèque de 25 000 euros pour ouvrir sa propre boutique ou développer pour la première fois son magasin.



Ces 11 fleuristes triés sur le volet seront accompagnés, et jugés, tout au long de l’aventure par deux professionnels intransigeants et réputés. Un duo de choc rassemblant Gilles Pavan, artisan-fleuriste de Montauban et juge du concours de Meilleur Ouvrier de France ainsi que Djordje Varda, créateur floral emblématique du palace parisien Le Ritz. Un homme plébiscité par les plus grandes fortunes du monde.