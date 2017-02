A vos brouettes : prêts, feu, partez !  

C'est une vraie course poursuite qui commence pour nos 5 fleuristes encore en compétition ! Cette nouvelle épreuve va les mener tout droit vers un potager incroyable où ils devront ramasser des légumes divers et variés pour réaliser un bouquet de fleurs et de légumes. Attention, c'est une épreuve éliminatoire ! A l'issue de cette épreuve, les juges Gilles Pavan et Djordje Varda devront éliminer un fleuriste. Pour aller jusqu'au potager, les 5 candidats se lancent dans une course en brouette déjà mémorable. Audric et William sont en pole position suivis de près par Alexandre, Ange et Aurore. Qui sera éliminé à la fin de l'épreuve ? Extrait de l'épisode 5 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 11 février à 16h05 sur TF1.