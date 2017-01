Alexandre : "Je suis un séducteur dans l'âme !"  

Découvrez le portrait d'Alexandre, candidat de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Alexandre est issu d’une famille d’horticulteurs et de fleuristes. Petit, il aidait ses parents à faire des bouquets pour les fêtes. Alexandre a une autre passion : le chant ! « Je viens d’une famille très modeste, je voulais me débarrasser de cette étiquette et j’ai eu envie d‘être patron très jeune ». A 21 ans, il ouvre sa 1ère boutique… Puis, une autre en 2011. Il investit beaucoup d’argent mais cette aventure se solde par un échec. Il travaille alors avec Hervé Frézal pendant quelques temps, avant de retrouver un poste dans sa 1ère boutique. Aujourd'hui, il compte bien prendre sa revanche grâce à l'émission ! Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".