Ange : "La fleur, c'est ma vocation"  

Découvrez le portrait d'Ange, candidat de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Ange est passionné depuis l’âge de 14 ans : « J'ai été horticulteur, viticulteur, pépiniériste, paysagiste et enfin fleuriste ». Petit, il sauvait les rosiers dans le jardin de ses parents. Tatoué de la tête aux pieds, Ange est un homme atypique et attachant. Du haut de ses 43 ans, il a soif d’apprendre. Ange aime le baroque mêlé au contemporain. Il compose des bouquets très structurés auxquels il aime ajouter des « éléments naturels », des fruits, des légumes, des coquillages, etc. Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".