Audric craque sous la pression  

Les équipes commencent à composer leurs tables romantiques mais le temps défile à toute allure. Sous pression, Audric craque lorsque les juges Gilles et Djordje passent voir l'équipe. Le jeune homme est frustré et déçu de lui-même. Il aurait voulu proposer autre chose pour cette épreuve et il s'en veut. Diriger une équipe n'est pas toujours facile, surtout à un jeune âge. Audric se reprend et compte bien finir sa table fleurie dans les temps avec l'aide de ses deux camarades d'équipe Claudine et Gary. Alors, Qui va remporter cette épreuve ? Extrait de l'épisode 2 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 17h05 sur TF1.