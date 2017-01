Audric : "Je préfère m’exprimer avec des fleurs qu’avec des mots"  

Découvrez le portrait d'Audric, candidat de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Audric est un apprenti modèle, qui depuis toujours rêve de devenir fleuriste parce qu’il est « né pour être artisan ». Ses amis le décrivent comme : « Gentil, souriant, attachant, précis et déterminé ». Très émotif, il a tendance à se dévaloriser. Audric aime créer des bijoux et des accessoires floraux. Il s’inspire beaucoup de la mode. Ses compositions sont toujours délicates, élégantes. Il aime le « luxe décalé, détourné » et en fait sa marque de fabrique. Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".