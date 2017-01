Audric Vs Claudine, qui l’emportera ?  

Cette épreuve inédite va être riche en rebondissements ! Pour la fois dans cette compétition, nos 9 fleuristes vont devoir travailler en équipe de 3 et devront choisir un chef d'équipe pour fleurir une table romantique digne d'un conte de fées ! Gary, Claudine et Audric collaborent ensemble aujourd'hui. Audric a été désigné chef de son équipe mais il a parfois du mal à s'imposer face à Claudine qui a plus d'expérience et un fort caractère. Maman Claudine n'hésite pas à prendre les commandes et Audric a du mal à se faire entendre. Comment va se dérouler leur collaboration ? Extrait de l'épisode 2 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 17h05 sur TF1.