Elsa Fayer se retrouve en mariée !  

Pour ce dernier épisode de "C'est le bouquet", les 3 fleuristes finalistes vont devoir réaliser un bouquet de mariée original ! Et pour l'occasion, Elsa Fayer va revêtir un robe de mariée créée par Delphine Manivet. Aurore, Alexandre et Audric doivent s'inspirer de cette robe pour confectionner et réinventer le fameux bouquet de la mariée en 1h30. Alors, qui passera cette épreuve et ira directement en finale ? Extrait de l'épisode 6 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 11 février à 17h05 sur TF1.