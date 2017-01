Gary : "Je suis complètement barré dans ma tête"  

Découvrez le portrait de Gary, candidat de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Gary a deux passions dans la vie : les fleurs et les jeux de rôles médiévaux. Original, toujours enjoué et sympathique, c’est une figure connue de tous dans son village. Devenir fleuriste a toujours été une évidence pour lui. Il aime « donner du bonheur aux gens » à travers ses compositions florales. Chaque création de Gary a son propre style. Il part d’un thème, se laisse guider par son inspiration et finit souvent par se perdre. Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".