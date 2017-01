Hélène craque devant les juges  

A ce stade de la compétition, ils ne sont plus que 10 fleuristes en lice pour remporter le concours. Après le départ de Jay, les candidats sont à fleur de peau, surtout Hélène. La jeune femme se blesse les mains en essayant de finir sa lanterne suspendue. Les juges viennent la voir pour prendre la température et la rassurer. Hélène n'est pas stressée, juste très sensible et émotive. La dieppoise craque car elle se met trop la pression. Il faut vite sécher ses larmes si elle veut aller jusqu'au bout de la compétition ! Extrait de l'épisode 1 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1.