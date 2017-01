Hélène : "Je me sens souvent comme une rebelle incomprise"  

Découvrez le portrait d'Hélène, candidate de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Jeune mère célibataire au style « garçonne » qui s’assume, Hélène se définit comme une « vraie artiste ». Tombée dans les fleurs un peu par hasard après avoir lu une liste des métiers créatifs au lycée, c’est aujourd’hui la seule chose qu’elle sait faire de ses dix doigts. Entre son auto-entreprise, sa fille à élever et ses projets artistiques (musique et mannequinat), Hélène n’a pas une seconde à elle. Hélène se définit comme « punk » dans la vie mais « décalée et bohème » dans ses créations. A la manière de Jeff Leatham, elle aime décomposer les fleurs, enlève tout ce qui est inutile pour ne garder que le beau. Hélène veut gagner pour « clouer le bec » aux fleuristes qui la critiquent. Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".