Jay : "La fleur est une source d'inspiration inépuisable"  

Découvrez le portrait de Jay, candidate de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Jay se définit comme une esthète. Son éducation dans un milieu privilégié lui a donné le goût du luxe et des belles choses : « J'ai un œil habitué à la qualité ». Passionnée d’art, elle se découvre une passion pour les fleurs après plusieurs années d’architecture d’intérieur. Jay n’a pas peur des « contradictions » et le revendique : « sociable mais sauvage, sérieuse mais décalée, chic mais roots ». Jay est ultra-pointue et perfectionniste dans tout ce qu’elle touche. Elle se définit comme avant-gardiste et aime étonner. Sa force réside dans son « sens du beau ». Dans le concours, elle n’a peur de rien : « Si tu me demandes un truc de fou, je ne dors pas jour et nuit mais je te le fais ! ». Jay veut se faire un nom dans le design floral.Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".