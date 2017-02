Les juges prennent une décision exceptionnelle !  

Pour cette deuxième semaine de compétition, les fleuristes vont devoir travailler en équipe ! Des duos ont été formés par nos deux juges en fonction de leur complémentarité : Aurore et Ange, Audric et Alexandre, Gary et William et Nicolas et Lucie. Ces binômes vont travailler main dans la main pour créer une île aux trésors pour une pêche à la ligne d’anniversaire à destination d'enfants. Mais il y aura une difficulté : l'île devra flotter obligatoirement ! Attention à ne pas utiliser des matériaux trop lourds... Qui remportera cette épreuve et pourra se qualifier directement ? Une décision exceptionnelle attend les fleuristes... Les juges ne se sont pas mis d'accord... Extrait de l'épisode 3 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 4 février à 16h05 sur TF1.