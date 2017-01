Lucie : "J'adore les concours et je déteste perdre !"  

Découvrez le portrait de Lucie, candidate de l'émission "C'est le bouquet" la bataille des fleuristes ! Lucie est une jeune alsacienne, appliquée dans tout ce qu’elle entreprend. « La passion des fleurs, c’est elle qui est venue me trouver » déclare-t-elle. Un soir de Noël, en se rendant chez son fleuriste, elle est surprise par le manque d’originalité de ses créations. C’est le déclic, elle décide d’être fleuriste pour cultiver la différence. Lucie aime la fleur en elle-même. Elle met un point d’honneur à ce que toutes ses compositions soient « parfaites ». Elle adore les concours car elle aime se mettre en danger et respecter des règles. Ce concours ne lui fait pas peur, elle est habituée à la pression et à la concurrence. Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h05 sur TF1 pour le premier épisode de "C'est le bouquet".