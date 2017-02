Des petites princesses à couronner !  

Quatre fleuristes ont été sanctionnés lors de l'épreuve par équipe : William, Lucie, Nicolas et Gary. Cette fois, c'est chacun pour soi ! Mais ils ne seront pas tout à fait seuls... Quatre petites princesses seront à leurs côtés. Les fleuristes vont devoir confectionner une couronne de fleurs et un bracelet assorti pour leur petite poupée. Alors direction pour le magasin avec les petites filles pour qu'elles choisissent les fleurs qu'elles préfèrent. Ce n'est pas toujours facile de travailler avec des enfants et nos professionnels de la fleur devront tout faire pour relever le défi et faire plaisir à leur princesse ! Extrait de l'épisode 3 de "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes" du samedi 4 février à 16h05 sur TF1.