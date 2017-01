Soudain, c'est la chute ! Aurore fait une entrée remarquée dans la compétition  

Onze fleuristes sélectionnés dans toute la France se lancent dans une compétition inédite dès samedi sur TF1 ! Pour ce premier jour de compétition, les candidats découvrent le magasin de fleurs mis à leur disposition. Aurore, dynamique et pétillante, est toute excitée à l'idée d'arriver dans cette pièce où elle va pouvoir choisir les fleurs et les accessoires qu'elle utilisera pour réaliser son bouquet signature à tomber par terre ! Et elle va prendre cette expression au mot ! Soudain, c'est la chute. Aurore n'a pas vu la petite marche tellement elle était pressée de rentrer dans le magasin. Plus de peur que de mal, elle repart de plus belle dans la compétition. Rien ne pourra l'arrêter, comme les dix autres candidats du concours ! Rendez-vous samedi 28 janvier à 16h sur TF1 pour suivre "C'est le bouquet - La bataille des fleuristes".